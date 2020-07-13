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مرأة

بصورة جديدة.. ساندي علي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:16 ص
ساندي علي
ساندي علي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ساندي علي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت ساندي علي فى الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت شورت لامع باللون الفوشيا ونسقت معه قميصا متوسط الطول بأكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات وأكملت إطلالتها بحزام أسود حول منطقة الخصر.

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وانتعلت ساندي حذاء مسطح باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الإكسسوارات التى منحتها إطلالة متناسقة مع بعضها بعضا.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ساندي علي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها.

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