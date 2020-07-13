بصورة جديدة.. ساندي علي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها





ظهرت ساندي علي فى الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت شورت لامع باللون الفوشيا ونسقت معه قميصا متوسط الطول بأكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات وأكملت إطلالتها بحزام أسود حول منطقة الخصر.





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وانتعلت ساندي حذاء مسطح باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الإكسسوارات التى منحتها إطلالة متناسقة مع بعضها بعضا.





أما من الناحية الجمالية، اختارت ساندي علي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها.



