بالكاجول.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على انستجرام

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صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال ساحرة في الشارع، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.





ورفعت ساندى شعرها إلى الأعلى بيديها، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.





وأكملت ساندي إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر باللون الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



