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مرأة

بالكاجول.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على انستجرام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:31 م
ساندي
ساندي
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آية التيجي
شاركت المطربة ساندي صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال ساحرة في الشارع، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت ساندي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : ايه اول مكان هتروحوه لما الحياة ترجع زي ما قبل الڤايروس .

وظهرت ساندي  بملابس كاجول انيقة وجذابة للغاية، حيث اختارت تيشرت باللون الأبيض ، واختارت عليه بناطل جينز واسع باللون الأزرق الغامق، مع حذاء رياضي باللون الأبيض.

ورفعت ساندى شعرها إلى الأعلى بيديها، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وأكملت ساندي إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر باللون الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ساندي في ارتداء الأكسسورات، حيث انها اكتفت بارتداء ساعة يد باللون الذهبي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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