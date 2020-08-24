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اقتصاد

الدولار بـ 15.88 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 24-8-2020

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:45 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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محمد يحيي
استقرت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه؛ لليوم الثاني علي التوالي بدون أي تغيير لدي البنك المركزي المصري  وذلك في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 24-8-2020.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.

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ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.73 جنيه للشراء و 18.85 جنيه للبيع، أما الفرنك السويسري مقابل الجنيه فقد سجل 17.42 جنيه للشراء و 17.53 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.79 جنيه للشراء و 20.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 15.01 جنيه للشراء و 15.11 جنيه للبيع، واليوان الصيني مقابل الجنيه وصل لـ 2.29 جنيه للشراء و 2.31 جنيه للبيع.

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