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أخبار العالم

رئيس مجلس السيادة السوداني: لن نسمح بزرع الفتنة بين قوات الجيش

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن الجيش لن يسمح بزرع الفتنة بين أفراده، مؤكدًا أن القوات المسلحة السودانية مستمرة في مهمتها الرئيسية ألا وهي حماية مقدرات الثورة والشعب. 

وأضاف البرهان خلال مؤتمر صحفي: "هدفنا تحقيق مطالب الثورة وتعاهدنا أن نحمي شعبنا، والجميع سواسية أمام القانون فنحن نسعى لتحقيق العدالة والسلام".

وتابع: "كل محاولات التفريق بين صفوف القوات المسلحة ستفشل، وكلنا قد تابعنا الحملات التي تتحدث عن تفكيك القوات النظامية والجيش السوداني، لكننا نؤكد أن هذا الأمر لن يحدث".

واستطرد البرهان: "نسعى لتحقيق السلام في جميع أنحاء السلام، ومحاولات تفكيك الجيش تقوض السلام في البلاد وتضر بالوحدة".

وقال: "شركات القوات المسلحة لم تحتكر صناعة بعينها في البلاد، ويوجد سوء تخطيط وإدارة واضح لموارد السودان، والفاشلون يريدون أن يعلقوا إخفاقاتهم على مؤسسات الجيش".

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