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رياضة

مجدي عبد الغني مهاجما فايلر: كتير على الأهلي يتغلب بالتلاتة في مباراة القمة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:46 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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يسرى غازى
شن مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين هجوما ضاريا على السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الغريم التقليدى نادي الزمالك.

كان فريق الزمالك تغلب على نظيره النادى الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما السبت الماضى فى اطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقال عبد الغني،فى تصريحات تليفزيونية:"فايلر بيلعب لعب مفتوح أمام الزمالك فى القمة ١٢٠ ليه وانت متصدر بفارق نقاط كتيرة ترتيب جدول الدورى المحلي".

وأضاف:"نتيجة خطة فايلر باللعب المفتوح امام الفارس الأبيض تلقت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي ٣ أهداف وكتير على الأهلي يتغلب بالتلاتة فى مباراة القمة".


وتابع أنه كان يتعين على فايلر عدم فتح الملعب امام الزمالك وإغلاق المساحات الواسعة امامه التى يجيد من خلالها لاعبون مميزون مثل أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ومصطفى محمد التحرك وتهديد مرمى الشياطين الحمر.


واستطرد.. جيرالدو لازم يمشى لم يقدم اى مردود جيد حتى الان وليست لدى قناعة بمستواه الفنى والبدني مع القلعة الحمراء ولن يفيد الأهلي.


يذكر أن النادى الأهلى يتصدر مسابقة الدورى الممتاز بعد فترة التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب فيما يحتل الزمالك المركز الثاني.
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