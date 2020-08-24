طرق بسيطة للتخلص من الرطوبة والرائحة من الملابس

تظهر بعض الروائح في دواليب الملابس التي أحيانا يشعر البعض بأنها ذات رائحة غير محببة ورطبة، تلتصق بملابسك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتصحيح الوضع، إذا كنت تبحث عن طرق بسيطة للتخلص من الرائحة حتى تشعر خزانة ملابسك بالانتعاش مرة أخرى، ففكر في هذه العلاجات المنزلية البسيطة للتخلص من الرائحة :
عصير الليمون
هل يوجد أي شيء لا يستطيع عصير الليمون فعله؟ كونها حمضية بطبيعتها، يمكن أن تقضي على الفطريات التي تسبب الرائحة الكريهة، ما عليك سوى خلط عصير الليمون بالماء وإنشاء محلول تنظيف فعال وفعال، ضعه على وجه التحديد على المناطق التي بها رائحة، بمجرد الانتهاء، امسح السطح بالماء والصابون، وأنت على ما يرام.
صودا الخبز
هذا المسحوق ضروري في جميع المنازل لأنه يمكن أن يعالج الكثير من مشاكلك. كل ما عليك القيام به هو رش صودا الخبز على المناطق التي تبدو متعفنة وتلك التي تنبعث منها رائحة كريهة.
خل
مفضل آخر للأسرة، الخل يمكن استخدامه بعد الطهي أيضًا، كما ذكرنا سابقًا، لا يمكن للفطريات أن تعيش في ظروف حمضية ، والخل يوفر الكثير منها، صبّ القليل من الخل في المناطق التي ترى فيها العفن، ثم اغسلها، هذا يمكن أن يتخلص من الروائح غير المرغوب فيها.