طرق بسيطة للتخلص من الرطوبة والرائحة من الملابس

عصير الليمون

خل





مفضل آخر للأسرة، الخل يمكن استخدامه بعد الطهي أيضًا، كما ذكرنا سابقًا، لا يمكن للفطريات أن تعيش في ظروف حمضية ، والخل يوفر الكثير منها، صبّ القليل من الخل في المناطق التي ترى فيها العفن، ثم اغسلها، هذا يمكن أن يتخلص من الروائح غير المرغوب فيها.