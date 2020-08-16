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مرأة

كيف تتخلصى من بقعة الصدأ فى الملابس بسهولة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:32 م
كيف تتخلصى من بقعة
كيف تتخلصى من بقعة الصدأ فى الملابس بسهولة
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اسماء محمد
تعد بقعة الصدأ من اسواء انواع البقع التى تصيب الملابس والاقمشة فهى شديدة الصعوبة فلا يمكن إزالتها بسهولة وفى نفس الوقت تجعل الملابس سئ جدا بحيث لايمكن ارتدائها.
تحدث بقع الصدأ عند تخزين الملابس تحتوى على أزرار أو اكسسوارات من الحديد بشكل خاطئ او ةترك الدبابس بها اثناء الغسيل أو نقع الملابس لفترة طويلة.

وللتخلص من بقعة الصدأ بشكل سهل وفى نفس الوقت يحافظ على جمال الملابس نعرض لكم هذه الطريقة السهلة وفقا لما أورده موقع "thespruce".


- بللي القطنة في الخل واستخدامها لطخة وصمة عار. 
- قومي بتغطية البقعة بطبقة رقيقة من الملح وافركيها في الخل والقماش. 
- ضعي الملابس بالخارج في ضوء الشمس المباشر حتى تختفي البقعة ، ثم اغسليها بطريقة العادية
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