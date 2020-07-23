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طرق تنظيف الملابس البيضاء من الاصفرار وإزالة البقع الصعبة.. ستايلست هبة عادل تجيب.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت ستايلست هبة عادل، عن طرق تنظيف الملابس البيضاء من الاصفرار وإزالة البقع الصعبة.

وأكدت ستايلست هبة عادل، في لقائها التلفزيوني ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء أمس الأربعاء، أهمية تنظيف أي بقعة على الملابس لحظة حدوثها حتى لو باستخدام منديل مبلل ومسح مكان البقعة، مضيفة أن هذه الطريقة مهمة للقضاء على أي البقع بعد ذلك.

وأضافت "عادل"، أن هناك أشياء يمكن استخدامها وتكون لها فاعلية كبيرة في هذا الأمر، ومنها مزيل الميك أب وفرشة أسنان، متابعة أنه من ضمن هذه الطريق الملح والليمون والمانيكر، وهو جيد لكنه يحتاج إلى بعض الوقت.

وأكملت ستايلست هبة عادل، أنه أثناء التنظيف لابد أن نفصل مكان البقع عن بعضها. 
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