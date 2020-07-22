وزيرة البيئة: الرسوم الجديدة على النظافة لن تؤثر على محدودي الدخل

قالت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن منظومة إدارة المخلفات تقوم على 3 محاور وهى إقامة محطات وسيطة وعقود التشغيل والمشاركة المجتمعية مشيرا إلى أن القيادة السياسية تضع ضمن أولوياتها الإهتمام بمنظومة إدارة المخلفات.





وأضافت خلال لقاء عبر تطبيق زووم لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان ، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة العمل على إقامة المحطات الوسيطة، مشيرة إلى أننا انتهينا من مناقشة مشروع قانون إدارة المخلفات بلجان البرلمان .

وأكدت المناقشات في مجلس النواب حول قانون إدارة المخلفات كانت تتسم بالثراء ونتوقع قريبا الإنتهاء من البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات.

وأوضحت أننا نعمل على دمج القطاع غير الرسمي فى منظومة إدارة المخلفات و ناقشت مع وزيرة التضامن كيفية دمج القطاع غير الرسمي.

وأشارت إلى أن الرسوم الجديدة على النظافة لن تؤثر على محدودي الدخل لافتة إلى أت هناك فصل كامل للعقوبات والغرامات بمشروع قانون إدراة المخلفات.

وأكدت أننا نتوقع الإنتهاء من البنية التحتية لمنظومة النظافة خلال عامين.



