وداعا لمزيل العرق .. 3 طرق طبيعية للتخلص من الرائحة الكريهة في الصيف

تعاني الكثير من السيدات مع دخول فصل الصيف من التعرق الشديد، مع استخدام الكثير من مزيلات العرق ومستحضرات التجميل ولكن بدون جدوى، قدم موقع hhdresearch بعض النصائح التي يجب أن تتبعها السيدات لإزالة الرائحة الكريهة بديلا لمزيل العرق.
طرق التخلص من العرق والرائحة الكريهة :
تناول طعام صحي
نصح خبراء التجميل إلى تناول كمية كبيرة من الطعام الصحي، لعدم التعرق أو وجود رائحة كريهة تحت الإبطين، حيث يجب الإكثار من السلطة والخضروات والفاكه مثل البرتقال والبطيخ والعنب.
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تقشير منطقة الإبط
يجب أن تصنع السيدات مقشر طبيعيا لتطبيقة أسفل اليد مرة كل أسبوع، وذلك عن طريق مزج البن مع السكر والعسل الأبيض، وفرك المكان المراد بطريقة دائرية.
ماء الورد
ماء الورد من ابرز الأدوات التي يجب أن تتوافر عند جميع السيدات، فلابد من استخدامها بطريقة يومية، رش مرة صباحا ومرة قبل النوم لتعمل على إزالة الرائحة الكريهة بسهولة.