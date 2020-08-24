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فن

ملك شاطئ ميامي.. شريف رمزي يجمع نجوم الفن على العشاء

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:07 ص
شريف رمزي و زوجته
شريف رمزي و زوجته و نجوم الفن
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ندى فكري

شارك الفنان شريف رمزى ، جمهوره بصور جديدة له مع نجوم الفن وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر شريف رمزى، في الصوره مع زوجته ريهام أيمن وعدد كبير من الفنانين منهم دنيا سمير غانم، وشيكو ، وكريم فهمي ، وكريم محمود عبد العزيز، وغيرهم وكانوا يجتمعون على العشاء .


وعلق شريف على الصورة قائلا: "تجمع الأصدقاء لا يقدر بثمن..نورتونا".


وجاء الكثير من التعليقات على الصورة ومن أبرزهم  شيكو قائلا: "احلي يوم في الصيف دا..ملك شاطئ  ميامي يا خطير" .

- ليالي اضواء المسرح مع اجواء ايطاليا

- ليله حلوه زي صاحبها

- متجمعين دايما


وكانت أحدث مشاركات شريف رمزى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.


ويصور شريف رمزى عملا سينمائيا جديدا يحمل اسم "2020"، وتدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا.

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