أمريكا ترجح وقوف تنظيم داعش خلف تفجير خط الغاز بريف دمشق

رجح المبعوث الأمريكي إلى سوريا وقوف تنظيم داعش الإرهابي خلف التفجير الذي استهدف خط الغاز العربي في ريف دمشق، وأدى إلى انقطاع التيار الكهرباء عن مختلف أنحاء البلاد، ليل الأحد.





وفي وقت سابق، كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري على غانم، أن التفجير ناجم عن اعتداء إرهابي، قائلًا: "الانفجار استهدف الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سوريا".





وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في خط الغاز "بشكل نهائي"، بعد تعرضه لما وصفته "اعتداء إرهابيا" فجر الاثنين.





وقال وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي إنه تم إعادة تشغيل بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية به، وعودة التيار الكهربائي إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي".



