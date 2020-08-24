AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا ترجح وقوف تنظيم داعش خلف تفجير خط الغاز بريف دمشق

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
رجح المبعوث الأمريكي إلى سوريا وقوف تنظيم داعش الإرهابي خلف التفجير الذي استهدف خط الغاز العربي في ريف دمشق، وأدى إلى انقطاع التيار الكهرباء عن مختلف أنحاء البلاد، ليل الأحد.

وفي وقت سابق، كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري على غانم، أن التفجير ناجم عن اعتداء إرهابي، قائلًا: "الانفجار استهدف الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سوريا".

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"  أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في خط الغاز "بشكل نهائي"، بعد تعرضه لما وصفته "اعتداء إرهابيا" فجر الاثنين.

وقال وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي إنه تم إعادة تشغيل بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية به، وعودة التيار الكهربائي إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل انفجار خط الغاز وانقطاع الكهرباء عن سوريا.. فيديو

عقب انفجار خط الغاز.. وزير الكهرباء السوري يعلن عودة التيار تدريجيا

انقطاع الكهرباء عن أغلب أنحاء سوريا بعد انفجار خط غاز.. والجيش الليبي يرصد تقدم سفن تركية نحو سرت.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

الوكالة السورية: انفجار في خط الغاز العربي بريف دمشق واشتباه في عمل إرهابي

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. الزمالك ينفي التوقيع مع رمضان صبحي.. بيراميدز يفاوض لاعبا جديدا من الأهلي

أحمد بلال: مصطفى محمد لم يظهر بالمستوى المطلوب في القمة .. ومروان يجب أن يغادر الأهلي

بعد الشم والتذوق.. كورونا يقضي على حاسة ثالثة بعد التعافي

الرمال تضيء .. تعرف على أكبر مشروع علمي في العلمين الجديدة

بفستان على الموضة.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار فى الساحل

إبراهيم سعيد لـ والد مروان محسن: ابنك أقل من الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب ينقذ حياة مسنة من محاولة قتل تعرضت لها في منزلها.. تفاصيل

سعر ومواصفات السيارة بروتون بريفي proton preve اليوم في مصر .. صور

جريئة وملفتة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نورهان منصور