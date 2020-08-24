AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

معسكر مغلق لسيراميكا كليوباترا في الإسكندرية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:43 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكرا مغلقا في محافظة الإسكندرية، استعدادا لاستئناف مباريات دوري القسم الثاني في العشرين من سبتمبر المقبل.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق، الدخول في معسكر مغلق بعيدا عن القاهرة، واختار محافظة الإسكندرية، على أن يخوض ٤ مباريات ودية في الأيام الثمانية هي مدة المعسكر.

المدير الفني للفريق يسعى إلى الوصول لأفضل معدل بدني للاعببن، وزيادة حالة الانسجام بين كل العناصر المتاحة، وتجربة أكثر خطة وطريقة لعب في معسكر الإسكندرية.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية، برصيد 32 نقطة، ويعتبر المرشح الأول للصعود إلى الدوري الممتاز، في ظل تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلة الاتحاد تدخل معسكرا مغلقا استعدادا للكأس

الخميس.. سيراميكا كليوباترا يواجه النصر وديا

استعدادا لاستئناف النشاط.. سيراميكا كليوباترا يواجه النصر وديا الخميس

ترشيحاتنا

بعد انتهاء الفحوصات الطبية.. شابة تتفاجأ بطلب غريب من الممرض

هل يجوز صيام يوم عاشوراء وترك تاسوعاء .. الإفتاء تجيب

في عيد ميلاد آثار الحكيم.. عدد زيجاتها وقصة حرمانها من أولادها

فصيح السينما يكشف تفاصيل حواراته مع العندليب

هل التردد في صيام يوم عاشوراء يبطله .. الإفتاء تجيب

فى عيد ميلاد آثار الحكيم.. هالة سرحان تحرشت بها 3 أيام وهاجمت هيفاء وهبى ورامز جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسوم تجديد رخصة القيادة والسيارات في السعودية 2020 .. صور

بفستان أصفر.. سالي عبدالسلام تستعرض جمالها

يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي