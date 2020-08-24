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فن

بالظهور مع أحد أصدقائه القدامى.. أحمد الفيشاوي ينشر صورة تجمعه بوالده الراحل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد الفيشاوى عدة صور له وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

وظهر أحمد الفيشاوى فى الصورة بصحبة صديق والده الراحل فاروق الفيشاوى .

وعلق الفيشاوى على الصور قائلا :"في التمانينات و الالفينات أنا و أبويا الله يرحمه و يعلي أجره أتصورنا مع الحج يحيى بنفس الشنب!! من ألذ الناس اللي شوفتها في حياتي .. Love you yaya ".


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يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.

يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين
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