تعافى 283 حالة من مصابي كورونا في قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أنه تم تعافى وخروج ٩ حالات بمستشفى حميات قنا، منذ الأربعاء الماضى ليصل اجمالى حالات التعافى و الخروج من مستشفى حميات قنا إلى 283 حالة مصابة بفيروس كورونا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





جاء ذلك على هامش مرور اللجنة المختصة على مستشفى حميات قنا لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء و التمريض و التأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.





وأشار محافظ قنا، إلى أن المرور على مستشفيات العزل يأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمرور اليومى على مستشفيات العزل.







وتفقد أعضاء اللجنة خلال جولتهم أقسام" الصيدلية- المعمل- المطبخ- المخازن" للتأكد من قبل أعضاء اللجنة منتوزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة.





كما تم التأكد من توافر الأجهزة و المستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الأدوية والامصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية ،كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.





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