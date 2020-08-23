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محافظات

محافظ قنا يتفقد خطوط إنتاج مجمع مصانع الألمونيوم بنجع حمادى

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:11 م
اللواء أشرف الداودى،
اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا
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يوسف رجب

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لخطوط انتاج مجمع مصانع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، بهدف متابعة سير العمل والتعرف على مراحل انتاج معدن الألومنيوم،  رافقه خلالها المهندس محمود سالم، رئيس مجلس إدارة المصنع وعدد من المهندسين والفنيين العاملين بالمصنع.


تفقد الداودى، عدد من الأقسام الإنتاجية بالمصنع حيث تفقد قسم السبائك، قسم الدرفلة واستمع إلى شرح تفصيلى حول آلية عمل كل قسم منهما، كما تفقد سير العمل بقسم التشكيل والذى يتم فيه تشكيل معدن الألومنيوم على هيئة سبائك او بلاطات او سلك أو مدرفلات، واختتم جولته فى المصنع بتفقد الورش الإنتاجية.


وأشاد محافظ قنا، بإلتزام العاملين فى المصنع بتطبيق الإجراءات الوقائية و اتباعهم لإجراءات الأمان والسلامة والصحة المهنية،  مؤكدًا أن هذا الصرح الصناعي الضخم يُعد نموذجًا فريدًا على أرض مصر يجب الاحتذاء به عند تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، نظرا لأن هذا المشروع بجانب مساهمته فى دعم الصناعة الوطنية يعد صرحا اجتماعيا لما يوفره للعاملين من خدمات نموذجية فى كل نواحي الحياة لهم ولأسرهم، فضلا عن تحقيقه  اكتفاءًا ذاتيًا فى الخدمات.


من جانبه أوضح محمود سالم،رئيس مجلس إدارة المصنع، أن مجمع مصانع الألومنيوم يقع على مساحة 5000 فدان منها 1500 فدان منشآت صناعية وباقي المساحة منشآت سكنية ومرافق ومزارع لافتا الى ان طاقة المصنع الإنتاجية تصل الى  320 ألف طن سنويا يتم تصدير حوالى ٤٠٪؜ منها الى العديد من الدول الغربية أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا وايطاليا مضيفا انه يعمل بالمصنع ما يزيد علي ٥ آلاف عامل.

وأضاف سالم، أن المصنع يضم ٨ قطاعات رئيسية هى" قطاع الإنتاج ، قطاع إنتاج الأقطاب، قطاع التشكيل، القطاع الهندسى، القطاع الفنى، القطاع التجارى، القطاع الإدارى، القطاع المالى"، و يضم ٥٥٢ خلية إنتاج تصل الطاقة الإنتاجية لكل خلية الى ١٥٥٠ كجم / يوم ‫و يقوم المصنع على إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم ومستلزماته و سبائكه ومشتقاته و مشغولاته فى الداخل والخارج.


و أشار رئيس مجلس إدارة المصنع،  إلى أنه من المقرر إنشاء توسعات جديدة بالمصنع بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال خطوط إنتاج جديدة بخلايا كهربائية تستخلص الألومنيوم بنظام «Side by Side»، بأحدث الوسائل التكنولوجية التى تسهم فى تخفيض استهلاك الطاقة وتحسين بيئة العمل، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية  للتوسعات الجديدة سوف تصل إلى 250 ألف طن.

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محافظ قنا يتفقد خطوط إنتاج مجمع مصانع الألمونيوم بنجع حمادى
محافظ قنا يتفقد خطوط إنتاج مجمع مصانع الألمونيوم بنجع حمادى
محافظ قنا يتفقد خطوط إنتاج مجمع مصانع الألمونيوم بنجع حمادى
محافظ قنا يتفقد خطوط إنتاج مجمع مصانع الألمونيوم بنجع حمادى
محافظ قنا يتفقد خطوط إنتاج مجمع مصانع الألمونيوم بنجع حمادى
محافظ قنا يتفقد خطوط إنتاج مجمع مصانع الألمونيوم بنجع حمادى
محافظ قنا يتفقد خطوط إنتاج مجمع مصانع الألمونيوم بنجع حمادى
محافظ قنا يتفقد خطوط إنتاج مجمع مصانع الألمونيوم بنجع حمادى
محافظ قنا يتفقد خطوط إنتاج مجمع مصانع الألمونيوم بنجع حمادى
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