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محافظات

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص بـ طابا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

توجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلى قرية كوم البيجا بمدينة فرشوط، لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء.


ورافقه خلال تقديم واجب العزاء، حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا، وعدد من قيادات المحافظة.


وأوضح محافظ قنا، أسفر عن وفاة ٤ مواطنين هم: "مختار محمد السيد، محمود محمد عبدالعزيز، كيلانى محمد حسين، حاتم عبدالنعيم توفيق" وإصابة الشاب حسن أحمد عبدالعزيز.


والتقى محافظ قنا، أهالى الضحايا وأعرب لهم عن خالص تعازيه ومواساته، داعيًا المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، متمنيًا الشفاء العاجل للشاب المصاب.


وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم صرف مساعدة عاجلة لأسرة كل متوفى أو مصاب، مؤكدًا على حرصه على دعم مبدأ التكافل الاجتماعى ودعم العلاقات الإنسانية التى تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.


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محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص بـ طابا
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص بـ طابا
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص بـ طابا
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص بـ طابا
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص بـ طابا
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