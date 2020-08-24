رمضان صبحي يحدث ثورة في بيراميدز.. أحمد فتحي يطالب بزيادة راتبه





وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "رمضان مرتبط بعقد سارٍ مع هيدرسفيلد، والنادي الانجليزي وجد أن هناك صراعا على ضم اللاعب، وتم تقديم عروض مالية لن يدفعها أي نادٍ في أوروبا".









وأضاف:" هناك شرط جزائي سيكون في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز للاحتراف الخارجي، كما سيحصل على 50% من قيمة عقده مقدما، وهناك مزايا مالية كبيرة".





وواصل:" يتبقي فقط المفاوضات بين بيراميدز وهيدرسفيلد".





وأكمل: "أعتقد أن الزمالك لا يستطيع دفع 33.5 مليون جنيه في الموسم، وأعتقد أن هناك أزمة في بيراميدز حاليا، ولاعبين طلبوا الحصول على عقودهم مثل عمر جابر، كما طلب أحمد فتحي زيادة راتبه".