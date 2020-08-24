فضيحة.. هيومان رايتس ووتش تكشف انتهاكات ممنهجة لحقوق العمال المهاجرين في قطر .. سخرة واستغلال وخداع وابتزاز وعمالة قسرية .. الدوحة تقهر العمال أصحاب الحقوق وتحمي المبتزين

- أصحاب الأعمال في قطر يأكلون أموال العمال الأجانب بحجب أو تأخير أو خصم الأجور بشكل تعسفي

- نظام الكفالة أبرز أشكال انتهاكات الحقوق .. الدوحة وعدت بإلغائه وأخلفت

- نظام حماية الأجور معيب .. ولا عقوبات ضد آكلي حقوق العمال





كشف تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، عن انتهاكات ممنهجة لحقوق العمال المهاجرين في قطر قبل كأس العالم لكرة القدم المرتقبة في 2022.





ووجد التقرير أنه في البلد الذي يعتمد بشدة على العمال المهاجرين، يقوم العديد من أصحاب العمل بحجب أو تأخير أو خصم أجور عمالهم بشكل تعسفي.





يقول مهم جاويد، من هيومن رايتس ووتش: "لولا العمال المهاجرين لتتوقف الحياة اليومية في قطر تمامًا، ومع ذلك، ستتعرض لضغوط شديدة للعثور على عمال مهاجرين لم يتعرضوا لمجموعة متنوعة من إساءة معاملة الأجور".





جاويد جزء من فريق قام بتجميع التقرير عن أوضاع العمال المهاجرين في قطر، ووجد أن غالبية العمال المهاجرين قد تعرضوا لانتهاكات في الأجور من قبل أرباب عملهم.





ولكن وفقًا لجاويد، فإن الوقت ينفد بالنسبة لقطر لإجراء التغييرات اللازمة على قوانين العمل.





ويقول جاويد إنه بمجرد أن تبتعد أنظار الجمهور بعد كأس العالم، "لن تحظى قطر بهذه الفرصة بعد الآن لتضع إرثًا وتتقدم في الخليج".





قصة عامل مهاجر

ولو كان "سام .." الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، يعرف كيف سيكون العمل في قطر، لما غادر كينيا، هذا ما قاله لـ "يورونيوز"





وتابع: "إذا كان بإمكاني العودة بالزمن إلى الوراء، فربما كنت سأذهب إلى كندا أو أستراليا".



فقبل سبع سنوات، ودّع سام زوجته وطفله في وطنه، ومنذ ذلك الحين، عمل حارسًا في العديد من مواقع البناء في قطر، حيث تستعد البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

يعترف سام انه واحد من ملايين مشجعي كرة القدم، وشارك في بطولة كرة القدم للعمال المهاجرين فقط، وهو الآن يشعر بأنه عالق، ولكنه، خلال جائحة كورونا، لا يزال لديه وظيفة ويمكنه كسب بعض المال لإرساله إلى الوطن.

وبالعودة إلى كينيا، كما يقول، لا تدعم الحكومة مواطنيها ماليًا خلال هذه الأوقات ولا توجد وظائف، ولكن حالته حاليا هي أهون الشرين في أن يبقى ويعمل في قطر.

إنه واحد من أكثر من مليوني عامل مهاجر في قطر، يشكلون حوالي 95٪ من إجمالي القوى العاملة - وهو رقم ضخم، بالنظر إلى إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 2.6 مليون، حيث يأتي الكثير من الهند ونيبال والفلبين وبنجلاديش وكينيا وأوغندا للبحث عن فرص دخل أفضل.

هؤلاء العمال ليسوا مسؤولين فقط عن بناء الملاعب لكأس العالم 2022، فهم السائقون وعمال النظافة والسقاة والطهاة وموظفو تسجيل الوصول ويشغلون العديد من المهن الأساسية الأخرى في الاقتصاد القطري.

وحتى لو لم تكن مسافرًا إلى قطر لمشاهدة مباراة كرة قدم، فستتفاعل مع العمال المهاجرين في معظم الأوقات.





أبرز أشكال انتهاكات الحقوق

في 2014، كان هناك احتجاج عالمي بعد أن أظهرت عدة تحقيقات انتهاكات بحق العمال الوافدين في قطر، وبدافع من الضغط العام والضغط من الفيفا نفسه، تحركت البلاد لإدخال تحسينات على قوانين العمل الخاصة بها.





وفي عام 2017، قالت قطر إنها ستلغي نظام الكفالة، ومع ذلك، لم يتم القيام بالإجراء حتى الآن وكانت التغييرات عليه ضئيلة.





واعتبارًا من 16 يناير 2020، ألغت قطر حاجة العمال إلى مطالبة أصحاب العمل بتصريح خروج لمغادرة البلاد.





وفي السنوات السبع الماضية، لم يذهب "سام" إلى وطنه إلا مرتين لرؤية زوجته وابنته منذ أن كان ملزمًا بنظام الكفالة.





وتبلغ ابنته الآن 8 سنوات، وقد فاتتها طفولتها في كنف والدها تقريبًا، هذا الأمر هو ما يجعله حزينا، لكنه يشعر بالارتياح لأنه يستطيع إعالة أسرته من مكان وجوده.





وعلى الرغم من أن الدولة تقطع نظام الكفالة، "لا يزال أصحاب العمل مسؤولين عن تأمين وتجديد وإلغاء تصاريح الإقامة للعمال المهاجرين، وبالتالي لا يزالون قادرين على تقييد قدرة العمال بشدة على تغيير وظائفهم.





نظام الكفالة يمنح أصحاب العمل سلطات غير مقيدة على العمال المهاجرين، ما يسمح لهم بالتهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والعمل، ويترك العمال مدينين بالديون وفي خوف دائم من الانتقام ، وفقا لـ تقرير هيومن رايتس ووتش.





إن اعتماد العمال على أصحاب عملهم يجعلهم يخشون التحدث عما إذا كانوا يفقدون رواتبهم، أو يرغبون في طلب زيادة أو حتى إجازة في بعض الأوقات.





وقال سام لـ يورونيوز: "إذا كانت لديك مشكلة وتشكو، فيمكنهم إما إرسالك إلى بلدك، أو يمكنهم وضعك في أحد معسكرات الترحيل".





وفي الوقت الحالي، كما يقول سام، يعمل المواطن الكيني في مناوبات مدتها 12 ساعة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية دون يوم عطلة واحد، كونه يعلم أن طلب يوم إجازة لن ينقذه .





نظام حماية الأجور معيب

وفي السنوات الخمس الماضية، نفذت قطر ثلاث آليات رئيسية لمساعدة العمال على المطالبة بأي أموال مستحقة عليهم وتسوية الخلافات حول الأجور.





وفي عام 2015، تم تثبيت نظام حماية الأجور، وهو في الأساس برنامج ينبه المسؤولين عندما لا تدفع الشركة لأصحاب العمل في الوقت المحدد أو لم تدفع لهم المال الكافي.





ولا يعاقب البرنامج، ولكنه يراقب المدفوعات وينبه السلطات التي تحتاج بعد ذلك إلى المتابعة والتحقيق، ما يؤدي إلى تراكم عدد هائل من القضايا.





عيب آخر في النظام هو أنه يشير فقط إلى معاملة غير كافية إذا كانت أقل من 50 ريالًا قطريًا (حوالي 11،60 يورو)، وهو مبلغ لا يكفي لأي شخص للعيش في بلد يعد واحدًا من أغنى البلدان في العالم من حيث نصيب الفرد.





وعلاوة على ذلك، يأسف جاويد من أن العمال لا يتلقون كشوف الرواتب. "إذا كانت لديهم قسائم الدفع هذه، فيمكنهم معرفة مقدار ما يتم خصمه من أموالهم على أي أساس، وبعد ذلك سيكون لديهم دليل ويمكنهم رفعه إلى المحكمة".





وفي عام 2018، أنشأت قطر لجنة تسوية المنازعات العمالية، والتي من المفترض أن يلجأ العمال إليها حتى يتمكنوا من استرداد أي أموال مستحقة عليهم بسرعة، بدلًا من الاضطرار إلى الخضوع لإجراءات مدنية طويلة.





وفي نفس العام، أقر أيضًا قانونًا أنشأ صندوقًا للمساعدة بسرعة في الدفع لمن ربحوا قضيتهم في اللجنة.





ومع ذلك، فإن هذا الصندوق لا يعمل بكامل طاقته بحسب جاويد، الذي قال إنه " من بين 93 عاملًا تحدثنا إليهم، نعلم أن 15 عاملًا ذهبوا إلى المحكمة لمحاولة حل مشكلاتهم المختلفة في الأجور، ومن بين هؤلاء الخمسة عشر، كان واحدًا فقط قادرًا على الحصول جزئيًا على بعض من أمواله".





وفي تصريح لـ يورونيوز، قال اتحاد كرة القدم العالمي "فيفا" إنه يعمل عن كثب مع اللجنة العليا في قطر، التي تشرف على جميع مشاريع البناء والبنية التحتية.





وجاء في التقرير أن "أحد مجالات النقاش خلال الأشهر الماضية كان التدخل الحكومي في فرض حماية الأجور وكذلك فعالية صندوق دعم وتأمين العمال".





آليات غير مفعلة

وفي ضوء جهود قطر لتصحيح وإصلاح قوانين العمل، يقول جاويد إن الدولة بدأت في اتخاذ بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، ولكن مع ذلك، لاحظت أن هناك مشكلتين، الأولى هذه الأنظمة الثلاثة (حماية الأجور، ولجنة تسوية المنازعات العمالية، وصندوق دعم وتأمين العمال، وهي المنظومات الثلاثة التي لا يتم تنفيذها بشكل فعال.





اما المشكلة الأخرى هي أنه حتى لو تم تنفيذ هذه الأنظمة بشكل مثالي، فمن غير المرجح أن تكافح إساءة استخدام الأجور؛ بسبب الإطار الأكبر الذي يمكّن كل هذه الانتهاكات المتعلقة بالراتب، وهذا الإطار الأكبر هو نظام الكفالة" وفقا لـ جاويد.





وتابع قائلا: إن "المهاجرين الذين يعملون تحت حماية الفيفا واللجنة العليا القطرية يعاملون بشكل أفضل من غيرهم، وهذه سابقة جيدة، هذا يعني أنه يشبه في الأساس القول بأنه يمكننا معاملة عمالنا بشكل أفضل إذا أردنا القيام بذلك".





ومع ذلك، تشير إلى أن أولئك الذين يعملون في ظل الفيفا هم أقلية من العمال المهاجرين وحتى من بين هؤلاء، هناك حالات تم الإبلاغ عنها لانتهاكات الأجور.





وأبلغت هيومن رايتس ووتش الفيفا عند الطلب بشأن إحدى هذه الشكاوى، و وفقًا لبيان صادر عن الفيفا، فإن المنظمة تتعاون الآن.





مؤشرات العمل الجبري

يعرف سام أنه من المحظوظين فيما يتعلق بأجره، وعلى الرغم من أنه مثل كثيرين غيره كان على سام أن يواجه مشكلات أخرى، مثل دفع رسوم قدرها 940 يورو إلى مسؤول التوظيف للعثور عليه في وظيفة في قطر تكسبه ما يكفي من المال ليقدم لزوجته وطفله راحة الحياة.





كان سام يعلم أن قطر بحاجة إلى الكثير من العمال المهاجرين للاستعداد لكأس العالم 2022 لذا فقد كانت فرصة سانحة بالنسبة له





وتمامًا مثل الآلاف من العمال المهاجرين الآخرين، صُدم سام عندما رأى الظروف التي سيعيش فيها خلال السنوات المقبلة.





ولمدة ست سنوات، حُشر في ثكنات خشبية على شكل حاوية شحن مع العديد من الرجال الآخرين.





ويتقاضى سام راتبه في الوقت المحدد وبالوقت الإضافي، ويبلغ الراتب بالإضافة إلى البدل ما يصل إلى 1500 ريال قطري، يرسل منها 1200 ريال قطري إلى عائلته ويعيش على الباقي .





وويؤيد تقرير هيومن رايتس ووتش تجارب سام وفقا لما رواه، وتقول إن انتهاكات الأجور زادت خلال فترة وباء كورونا، لكن الكثير من العمال المهاجرين عانوا منها من قبل.





وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 93 عاملًا وافدًا يعملون لدى 60 صاحب عمل وشركة مختلفة بين يناير 2019 ومايو 2020، وجميعهم أبلغوا عن بعض أشكال الإساءة للأجور من قبل أصحاب العمل.





وشملت هذه الأعمال العمل الإضافي غير المدفوع ، والخصومات التعسفية، وتأخر الأجور، وحجب الأجور، والأجور غير المدفوعة، أو الأجور غير المحددة.





انتهاكات نظام الكفالة

تم تأسيس الكثير من الانتهاكات في نظام الكفالة القطري ، الذي يربط العمال بأصحاب عملهم. يتحمل أرباب العمل مسؤولية توفير الإقامة القانونية للعمال الذين يوظفونهم من الخارج ، مما يجعل الموظفين يعتمدون بشكل كبير على الشركات.





ولكن هناك ممارسات ضارة أخرى تزيد من هذا الاعتماد ، مثل مصادرة جوازات سفر العمال وكذلك إدارة العمال المعلقة لرسوم التوظيف. علاوة على ذلك ، الإضرابات محظورة.





وتساهم جميع العوامل المذكورة أعلاه في "ظروف العمل الجبري، ما يجعل من المستحيل تقريبًا على العمال ترك حتى أرباب العمل المسيئين، على الرغم من معاناتهم في كثير من الأحيان من عدم دفع الأجور، وساعات العمل الطويلة، وظروف العمل الخطرة، وظروف السكن المتدنية، وفقا لـ التقرير.





وقيل للعمال إن بإمكانهم المغادرة والعمل في شركة مختلفة إذا عادوا إلى ديارهم ودفعوا رسوم التوظيف مرة أخرى إلى شركة مختلفة، وعلى الرغم من أن الكثيرين لا يستطيعون في كثير من الأحيان الحصول على جوازات سفرهم الخاصة





عمالة قسرية

وقال باحثو هيومن رايتس ووتش إن سبعة ممن تحدثوا إليهم قالوا إن أرباب عملهم تعمدوا حجب الأجور باعتبارها "ودائع ضمان" ، وهي ممارسة تعتبرها منظمة العمل الدولية عمالة قسرية.





وتم العثور على شركات أخرى، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أنها في بعض الأحيان غير قادرة على دفع رواتب عمالها لأنهم لم يتلقوا رواتبهم بعد.







