AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي يعلن حالة التأهب القصوى .. تركيا توجه ميليشياتها إلى سرت والجفرة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:04 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن الجيش الليبي اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى على الخط الأحمر "سرت - الجفرة" بعد توجه ميليشيات تابعة لتركيا إلى سرت والجفرة.

وقال الجيش الليبي إن لديه معلومات عن حشود للمليشيات السورية التي جلبها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للهجوم على سرت والجفرة.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري قال إن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اجتمع الأحد بقيادات من حكومة الوفاق، واتخذوا قرار شن هجوم على مدينة سرت.

وأكد المسماري ي في مؤتمر صحفي أنه خلال الساعات الماضية تم رصد فرقاطتين وسفينتين تركيتين تتقدم نحو سواحل لـ سرت، بوضع هجومي.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى استمرار نقل المعدات لاستهداف الجيش الوطني في سرت، مشددا على وجود تحركات مشبوهة لميليشيات ومرتزقة تركيا وحكومة الوفاق منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح المسماري أن مبادرة حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج بوقف إطلاق النار "للتسويق الإعلامي فقط". 

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن مبادرة السراج تأتى ذرا للرماد في العيون وللتضليل، مؤكدا أنها "كتبت في عاصمة أخرى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يعلن اقتراب سفن تركية من سرت

كتبت في عاصمة أخرى.. الجيش الليبي: مبادرة السراج لوقف إطلاق النار شو إعلامي

الجيش الليبي: تركيا وحكومة الوفاق قررتا شن هجوم على سرت

إعلام ليبي: فرقاطتان و3 سفن حربية تركية تتجه نحو سرت

سفن تركية تقترب من سرت واستعداد كامل للدفاع عن المدينة.. والجيش الليبي: مبادرة السراج تضليل للرأي العام

بعد أنباء الهجوم على سرت.. دفاع النواب تطالب بتسليم السلطة للبرلمان الليبى

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد آثار الحكيم.. هالة سرحان هاجمتها 3 أيام وانتقدت هيفاء وهبى ورامز جلال

ظهور مميز لـ دينا الشربينى فى كليب أماكن السهر .. شاهد

بهوت شورت.. زوجة عماد متعب تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبرص: قرار تركيا بتجديد إشعار "نافتكس" البحري خطوة في الاتجاه الخطأ

أحمد المحمدي في مهب الريح مع أستون فيلا لهذا السبب

هجر وطنه بسبب خلافات زوجية.. حكاية مهندس فرنسي طور زراعة القطن بمصر في عهد محمد علي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجر وطنه بسبب خلافات زوجية.. حكاية مهندس فرنسي طور زراعة القطن بمصر في عهد محمد علي

فوائد قشر البطيخ.. فياجرا طبيعية وعلاج للضغط

هل شرب القهوة خلال فترة الحيض خطر ؟ .. طبيب يجيب