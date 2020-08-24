الجيش الليبي يعلن حالة التأهب القصوى .. تركيا توجه ميليشياتها إلى سرت والجفرة

أعلن الجيش الليبي اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى على الخط الأحمر "سرت - الجفرة" بعد توجه ميليشيات تابعة لتركيا إلى سرت والجفرة.





وقال الجيش الليبي إن لديه معلومات عن حشود للمليشيات السورية التي جلبها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للهجوم على سرت والجفرة.





وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري قال إن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اجتمع الأحد بقيادات من حكومة الوفاق، واتخذوا قرار شن هجوم على مدينة سرت.





وأكد المسماري ي في مؤتمر صحفي أنه خلال الساعات الماضية تم رصد فرقاطتين وسفينتين تركيتين تتقدم نحو سواحل لـ سرت، بوضع هجومي.





وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى استمرار نقل المعدات لاستهداف الجيش الوطني في سرت، مشددا على وجود تحركات مشبوهة لميليشيات ومرتزقة تركيا وحكومة الوفاق منذ يوم الجمعة الماضي.





وأوضح المسماري أن مبادرة حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج بوقف إطلاق النار "للتسويق الإعلامي فقط".



