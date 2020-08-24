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رياضة

استمر فى القتال كمحارب عظيم .. جاريدو: كل الدعم لـ مؤمن زكريا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:11 م
جاريدو ومؤمن زكريا
جاريدو ومؤمن زكريا
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محمد رشاد
وجه الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، رسالة دعم إلى مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي الذي يعاني من الإصابة بالتهاب في الأعصاب، تسبب في ابتعاده عن الملاعب في الفترة الأخيرة، ويتلقى العلاج في الخارج.

ونشر جاريدو على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه مع مؤمن زكريا أثناء قيادته للأهلي عام 2014.

وقال: "أريد أن أبعث بكل ما عندي من دعم وقوة وشجاعة إلى مؤمن زكريا في هذا الموقف الصعب ، يمكننا جميعًا، أن نمنحه الطاقة الإيجابية ونساعده في التغلب على هذا الوضع".

وتابع: "الحياة رحلة والأشخاص الطيبون دائمًا في قلوبنا، أنا شخصيًا أتذكر مؤمن كشخص ممتاز وهو يستحق كل خير ، للأسف في بعض الأحيان تعطي الحياة أسوأ العقبات أمام أعظم المحاربين".

وأتم: "استمر في القتال كمحارب عظيم، أتمنى لك كل خير، شكرًا".

يذكر أن جاريدو يقود الوداد في الوقت الحالي، وهو المنافس للأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم، حيث تقام مواجهة الذهاب بالمغرب أحد أيام 25 أو 26 سبمتبر وعلي أن تكون مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 2 أو 3 أكتوبر.
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