استمر فى القتال كمحارب عظيم .. جاريدو: كل الدعم لـ مؤمن زكريا

وجه الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، رسالة دعم إلى مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي الذي يعاني من الإصابة بالتهاب في الأعصاب، تسبب في ابتعاده عن الملاعب في الفترة الأخيرة، ويتلقى العلاج في الخارج.





ونشر جاريدو على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه مع مؤمن زكريا أثناء قيادته للأهلي عام 2014.





وقال: "أريد أن أبعث بكل ما عندي من دعم وقوة وشجاعة إلى مؤمن زكريا في هذا الموقف الصعب ، يمكننا جميعًا، أن نمنحه الطاقة الإيجابية ونساعده في التغلب على هذا الوضع".