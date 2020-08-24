السفارة الأمريكية في ليبيا: ندعم حق المتظاهرين في الاحتجاج السلمي

علقت السفارة الأمريكية في ليبيا على الاحداث التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس أمس خلال التظاهرات.





وقالت السفارة الأمريكية إنها تدعم حق الليبيين في الاحتجاج السلمي.





وشهدت تظاهرات الأمس في طربلس ومصراتة، التي خرجت احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وفساد حكومة الوفاق المنتهية صلاحيتها برئاسة فايز السراج، إطلاق رصاص حي من المليشيات التابعة للحكومة.





وقالت داخلية إن مندسين دخلوا في صفوف رجال الامن وأطلقوا النيران على المتظاهرين.





وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق فوري في استخدام الوفاق القوة ضد متظاهري طرابلس.



