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محافظات

محافظ أسوان: الاستمرار فى تنفيذ الحملات المكبرة وإزالة 1216 حالة تعد.. صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:18 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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شاذلى عبد الفتاح
شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تنفيذ التوجيهات الخاصة باستمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية من خلال التنسيق مع مديرية أمن أسوان.

وأوضح المحافظ بأنه تم إزالة 1216 حالة تعد منها 637 حالة تعدى قام المتعدون بتنفيذها منذ بداية الحظر التى أعلنتها الحكومة فى 25 مارس الماضى، وبالتوازى تم إزالة 409 حالات تعد تم رصدها قبل فترة الحظر.

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وأضاف اللواء أشرف عطية بأن الموجه ألـ 16 شهدت بدءًا من 8 يوليو الماضى وحتى الآن إزالة 170 حالة إزالة على أراضى بناء بمساحة 135 ألف و 962 م2 ، بجانب إزالة 70 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة تصل لنحو 4,5 فدان.

ولفت محافظ أسوان إلى أنه تم اليوم تنفيذ 25 قرار إزالة بإجمالى مساحة 13 ألف و 500 متر مربع بمناطق خلف المسلة الناقصة وشرق عمارات التجاريين داخل نطاق مركز ومدينة أسوان.

وأشار أشرف عطية بأن الحملة شهدت مشاركة واسعة للعاملين بالوحدة المحلية ، بجانب التشكيلات الأمنية والأجهزة الشرطية المعاونة تحت قيادة اللواء أشرف إدريس مساعد مدير الأمن، مؤكدًا أنه بالتوازى سيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة حيال المتعدين مع القيام بتحويلهم إلى النيابة العسكرية من أجل الحفاظ على كل شبر من أى تعد.
محافظ أسوان: الاستمرار فى تنفيذ الحملات المكبرة وإزالة 1216 حالة تعد.. صور
محافظ أسوان: الاستمرار فى تنفيذ الحملات المكبرة وإزالة 1216 حالة تعد.. صور
محافظ أسوان: الاستمرار فى تنفيذ الحملات المكبرة وإزالة 1216 حالة تعد.. صور
محافظ أسوان: الاستمرار فى تنفيذ الحملات المكبرة وإزالة 1216 حالة تعد.. صور
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