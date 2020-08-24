22 سبتمبر.. الحكم على 6 متهمين بالاتجار في البشر ببولاق الدكرور

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الاثنين محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بجريمة الاتجار في البشر وادارتهم لجماعة اجرامية ببولاق الدكرور لجلسة 22 سبتمبر للنطق بالحكم.





وأوضح أمر إحالة المتهمين بانهم جميعا بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة أسسوا ونظموا واداروا جماعة اجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالاستخدام والإيواء والاستقبال في أشخاص طبيعيين هم الأطفال المجني عليهم كل من عبدالناصر سيد وأحمد مجاهد وسعد صلاح واخرين، وتم ذلك عن طريق نجاحهم في استقطابهم وايوائهم لمسرح الجريمة مستغلين حاجتهم لماوي يقيموا به وكان ذلك بقصد استغلالهم جنسيًا واستغلالهم في اعمال التسول كون المجني عليهم لم يبلغوا من العمر 18 عاما علي النحو المبين بالتحقيقات.





قام المتهمون بدفع المجني عليهما الطفلين فارس طارق وصالح حسن لتعاطي جوهر الحشيش المخدر بطريق الإكراه حال كون المجني لم يبلغا من العمر 21 سنة ، كما حازوا وأحرزوا جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الاحوال المصرح بها قانونًا .



