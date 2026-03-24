ناقد رياضي: الزمالك قادر على حصد بطولة الكونفدرالية

أكد وائل سامي الناقد الرياضي، أن فريق نادي الزمالك مر بظروف صعبة، ورغم ذلك هو الآن الفريق المصري الوحيد الباقي في بطولة الكونفدرالية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن فوز الزمالك كان له فوائد كثيرة من أهمها حصد 39 مليون جنيه مصري، وذلك بعد الأزمات المالية التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الزمالك قادر على حصد البطولة، رغم الأزمات الكثيرة التي يعاني منها، وأن الزمالك يعتمد على لاعبيه الشباب، ودعم الجماهير التي تقف خلف الفريق رغم الأزمات.

وحقق الزمالك الفوز على منافسه أوتوهو الكونغولي في دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ليواجه شباب بلوزداد في دور نصف النهائي .

الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري

كما يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف وبفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويتبقي خطوات بسيطة على حسم لقب البطولة خلال الفترة المقبلة لضمان العودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب لسنوات.

جميع مباريات الزمالك القادمة الترتيب

الزمالك ضد المصري يوم 3 ابريل

الزمالك ضد شباب بلوزداد - يتم تحديد مباراة الذهاب لتقام في أحد أيام 10 لـ 12 ابريل

الزمالك ضد بلوزداد يتم تحديد مباراةالعودة لتقام في أحد أيام 17 لـ 19 ابريل

الزمالك ضد بيراميدز - 23 ابريل

الزمالك ضد انبي - 27 ابريل

الزمالك ضد الأهلي - 1 مايو

الزمالك ضد سموحه - 5 مايو

الزمالك ضد سيراميكا - 20 مايو

وفي حال وصل الزمالك إلى نهائي الكونفيدرالية فإن مباراة الذهاب ستكون يوم 9 مايو و العودة 16 مايو.