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أصل الحكاية

على رأسهم هند رستم.. المشاهير بوابة الإعلانات لشركات السيارات.. صور وفيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:49 م
إعلانات السيارات
إعلانات السيارات
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منة الله عبد الحميد

تبحث كل شركة سيارات عن الترويج لمنتجاتها بأعلى قدر لجلب الأرباح والمكاسب بصورة كبيرة، وغالبًا ما يتم الاستعانة بالفتيات الحسناوات اللائي يتمتعن بقدر عال من الجمال لخطف الأنظار كأسلوب دعائي لجذب الانتباه.


فغالبًا ما تظهر فتاة حسناء بجانب السيارة وتخضع لفوتوسيشن بجوار السيارة وهى تضع مكياجًا ثقيلًا وترتدي فستانًا طويلًا وشعرها منسدل على كتفيها للترويج للسيارة.


ويختلف الأسلوب الدعائي من شركة لآخرى فبعض الشركات تنافس بعضها من خلال جلب المشاهير والفنانين والفنانات ولعل أبرزهم كانت الفنانة هند رستم.


كانت تتمتع هند رستم مارلين مورنو الشرق بقوام نحيف وشعر قصير أصفر اللون وكانت تتميز بالأنوثة الطاغية، لذلك قامت إحدى شركات السيارات التي تحمل اسم  بيجو باستغلالها للترويج لمنتجاتها.

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 رغم أنها لم تكن من المهووسات بالسيارات، لكنها كانت وجهة إعلانية لأهم السلع، ثم اشترت السيارة ذاتها، حتى أصبحت هذه السيارة في ذلك الوقت من أهم و أشهر السيارات التي اشتهرت في عالم النجوم.   

ولجأت شيفروليه لترويج سيارتها من خلال الاستعانة بالثنائي أحمد حلمي ومنى زكي للترويج للمنتج بطريقة طريقة بين الطرفين.

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لم تكتف سيارة شيفروليه بالاستعانة بالثنائي أحمد حلمي ومنى زكي بل استعانت بأحمد السقا وياسمين عبد العزيز لتوريج منتجاتها ايضًا، يث تم استعراض مميزات السيارات بطريقة اللقطات السريعة والمضحكة لتبيان ان السيارات تجمع كل من: عائلية، عصرية، فاخرة، شبابية وقوية.



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