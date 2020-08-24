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رياضة

أخبار الزمالك| ساسي يوافق على تجديد عقده .. النادي يرفض اعتذار نجم الأهلي ويشكوه للفيفا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:58 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم، الاثنين ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

قال محمد فاروق، مُقدم برنامج "البريمو" على قناة "Ten"، إن مهند عون، وكيل الدولي التونسي فرجاني ساسي٬ لاعب نادي الزمالك، أكد تمديد عقده في الفترة المقبلة.

أكد محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للزمالك، احترامه وتقديره لمجلس إدارة النادي والمستشار مرتضى منصور.

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن فسح حسين السيد عقده مع نادي الصفاقسي التونسي. 

رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اعتذار وليد سليمان لاعب النادي الأهلي.

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