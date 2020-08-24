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شاهد| لحظة اعتراض أبو العينين على عقوبة الحبس لمن تأخر عن تقديم الإقرار الضريبي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:58 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، أثناء اعتراضه على مادة في قانون الإجراءات الضريبية بفرض عقوبة الحبس على من يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي.
 
واعترض النائب محمد أبو العينين، على ما تضمنته المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد من معاقبة من يتأخر عن التقدم بالإقرار الضريبي لمدة تتجاوز ستين يومًا بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال "أبو العينين"، إن إقرار عقوبة الحبس على هذه المخالفة يتعارض مع جهود الدولة لجذب المستثمرين ويسبب الفزع لدى الممولين، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك توازن بين العقوبة والمخالفة، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة مع زيادة الحد الأقصى لها.

وأضاف أن القانون 91 لسنة 2005 الخاص بضرائب الدخل لم ينص على عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة، وأيّد أعضاء المجلس بالإجماع ما ذكره النائب محمد أبو العينين. 

ووافق المجلس على اقتراح أبو العينين بإلغاء عقوبة الحبس مع زيادة قيمة الغرامة حيث أصبح الحد الأقصى للغرامة 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.

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