ارحل ارحل.. أول رد من المتظاهرين في طرابلس على خطاب فايز السراج

هتف المتظاهرون في ساحة الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس "ارحل ارحل"؛ وذلك عقب خطاب فايز السراج، الذي اتهمهم بوجود مرتزقة بينهم.





وكشفت حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، عن أن رئيسها فايز السراج، بصدد إجراء تعديل وزاري، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي".





وقال "السراج"، إنه بصدد إجراء تعديل وزاري عاجل خاصة في الوزارات الخدمية.





وأكد أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أسس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد.





واندلعت مظاهرات في العاصمة طرابلس؛ رفضا لحكومة السراج، خاصة في ظل مرور القاطنين بهذا الجزء من ليبيا بمشكلات خدمية عدة.