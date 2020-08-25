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أسامة ربيع عن قناة السويس الجديدة: جبنا حق تكلفتها بعد 4 أشهر من افتتاحها.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:42 ص
الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس
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اسراء صبري
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن اجتماع أمس مع الرئيس كان يحتوي على أكثر من محور، متابعا: الرئيس أطمئن على قناة السويس وعلى العائدات بها وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها التجارة العالمية نتيجة أزمة كورونا.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اون اي"،أنه تم عقد مقارنة ما بين 5 سنوات قبل إنشاء قناة السويس الجديدة، والخمس سنوات بعد إنشائها، معقبا: قبل قناة السويس الجديدة كان يمر بالقناة 86 ألف سفينة، ولكن بعد قناة السويس الجديدة أصبح يمر ما يقارب من 90 ألف سفينة.

وتابع: العائد بالدولار ارتفع أيضا في الخمس سنوات ما بعد إنشاء قناة السويس الجديدة، بنسبة زيادة 4.7%، معقبا:"جبنا حق تكلفة القناة من بعد 4 أشهر من افتتاحها".

وواصل قائلا: نقوم بدراسه أي ممر يقال أنه قد يكون بديلا لقناة السويس، متابعا: لا يوجد مقارنة بين الممرات الجديدة وقناة السويس.

وأشار إلى أن السفن كبيرة الحجم التي تمر من خلال قناة السويس تقوم بدفع رسوم تصل إلى مليون دولار للسفينة الواحدة لمرورها مرة واحدة.

وفيما يخص التكليفات التي أقرها الرئيس في اجتماع أمس، أوضح أن الرئيس شدد على ضرورة استمرار العمل في تطوير المجرى الملاحي للقناة، لافتا إلى أنه يتم استكمال تطوير 16 محطة مراقبة بقناة السويس مع نهاية سبتمبر القادم، بالإضافة إلى تطوير الجراجات في حالة الطوارئ.
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