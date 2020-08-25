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رياضة

عمرو زكي: كارتيرون وخبرات طارق حامد وساسي وراء ثلاثية الزمالك في الأهلي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد عمرو زكي نجم الزمالك السابق، أن الزمالك يستحق التحية بعد المستوى الذى ظهر به في لقاء القمة الأخير أمام الأهلي، مشددا على أن توقيت الأهداف ساعد الزمالك على حسم اللقاء لصالحه. 

وقال عمرو خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار": " خبرة طارق حامد وفرجاني ساسي في منتصف الملعب ساعدت الزمالك على فرض كلمته في اللقاء خلال أوقات عديدة، فضلا عن تغييرات باتريس كارتيرون التي رجحت كفة الزمالك".

وأضاف البلدوزر: " الوضع تغير عن الماضي حيث كان الزمالك يهتز عندما تستقبل شباكه هدفا من الأهلي، ولكن هذا لم يحدث بعد أن أحرز الأهلي هدف التعادل، بل عاد الزمالك من جديد وفاز بثلاثية وتم إلغاء هدف رابع بداعي التسلل".

وأوضح: " تسجيل أسامة فيصل لهدف في شباك الأهلي؛ يعطي الثقة للفريق الأبيض في تواجد أكثر من مهاجم مميز مع مصطفى محمد، ومحمد أوناجم صفقت له أكثر من فيصل؛ بسبب روح الإيثار وتمرير لكرة لفيصل رغم أنه كان يستطيع تسجيل الهدف الثالث".

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف بالقمة 120 بالجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.
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