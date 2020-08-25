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رياضة

عمرو زكي: لو أنا مكان مروان محسن همشي من الأهلي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:25 ص
مروان محسن
مروان محسن
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حسام الحارتي
أكد عمرو زكي نجم الزمالك السابق، أن مروان محسن مهاجم الأهلي لاعب جيد جدا، ولكنه يتأثر بالانتقادات فضلا عن أنه غير محظوظ بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها.  

وقال عمرو زكي خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار": " مروان محسن ووجوده في الأهلي تحت ضغط البطولات لا تتحمل الجماهير إهدار الفرص السهلة والانتقادات تؤثر على مستوى اللاعب".

وأضاف البلدوزر: " أنا لو مكان مروان محسن همشي من الأهلي حتى أخوض تجربة جديدة أعود من خلالها للمنتخب".  

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف بالقمة 120 بالجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.
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