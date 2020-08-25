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رياضة

عماد متعب: اعتذرت لـ مروان محسن ووالده.. ولاعبو الأهلي رجال.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:38 ص
عماد متعب
عماد متعب
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محمد رشاد
أعلن عماد متعب نجم الأهلى الأسبق، اعتذاره على الهواء لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مروان محسن، بعد انتقاده له فى مباراة القمة 120 التى حسمها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وقال متعب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون مع الإعلامى سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس  : " لا أحب أن أغضب أحدا داخل الملعب أو خارجه، كنت أرغب فى الاعتذار لوالد مروان على الهواء، وانتقادي القوي؛ لأنني كنت غاضبا من النتيجة، وشعرت أنى تحدثت بعنف عن مروان".

وأضاف متعب:" اعتذرت لمروان محسن، ولم أقصد سوى مصلحة النادي واللاعب، ونفسى يتألق ويبقى زى الأول، ويصبح مهاجم مصر الأول، وما قلتش إنه يقعد فى بيته، قلت ياخد إجازة، وبعدين يعمل ريستارت، ويرجع أحسن من الأول".

وأكمل:" أبلغت مروان أن ما حدث معه تعرضت له مع البرتغالى مانويل جوزيه، وقال لى خذ إجازة؛ فرفضت، وقلت له: لأ هتمرن".

ووجه عماد متعب رسالة إلى لاعبى الأهلى، قائلا:"هارد لك، الكرة مكسب وخسارة، وانتوا رجالة، والأهلى متعود بعد كل هزيمة يرجع أقوى من الأول، ومجلس الإدارة والجهاز الفنى بيقدر يتعامل مع المواقف دي بشكل جيد جدا".
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