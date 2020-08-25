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أخبار العالم

حركة الجهاد الفلسطينية تعلن استشهاد 4 من عناصرها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت حركة الجهاد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 4 من عناصرها في انفجار وقع شرق غزة، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاري لمعرفة ملابسات الحادث. 

وقالت حركة الجهاد إن عناصرها الذين استشهدوا هم إياد جمال الجدي، يبلغ من العمر 42 عاما، ومعتز عامر المبيض ويبلغ من العمر 29 عاما، ويعقوب منذر زيدية ويبلغ من العمر 25 عاما، ويحيي فريد المبيض ويبلغ من العمر 23 عاما. 

وشنت الطائرات الحربية للإحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 

ووفقا لوسائل الإعلام استهدفت المروحيات الإسرائيلية أرض زراعية بـ 3 صواريخ شرق خانيوس. 

فيما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي النار على نقطتي رصد شرقي خانيوس جنوب قطاع غزة. 
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