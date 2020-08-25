اجتماعات مكثفة لـ مستقبل وطن كفر الشيخ لدعم مرشحي الحزب في إعادة انتخابات الشيوخ.. صور

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاتها ولقاءاتها الجماهيرية المكثفة، لدعم مرشحى الحزب فى جولة الإعادة لمجلس الشيوخ، وذلك برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة.





وقال المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، إنه تم عقد لقاء جماهيرى، في قرية متبول، التابعة لمركز كفرالشيخ، بحضور مرشحي الحزب، أشرف ممدوح عبدالونيس، رقم 1، رمز الكتاب، وعلى العجوانى، رقم 2، رمز سنبلة القمح، وتم مناقشة سلبيات وايجابيات الجولة الأولى، وحث المواطنين على التواجد بكثافة، فى لجان الانتخابات، لاختيار مرشحي الحزب، واستكمال مسيرة الانجازات.





جاء ذلك بحضور، المحاسب محمدالعرابى، عضو هيئة مكتب المحافظة، وعبدالواحد زكي، أمين التنظيم بمركز كفرالشيخ.





وأشار جعفر، إلى أن أمانة المرأة، بقيادة حنان قنديل، واصلت اجتماعاتها بأعضاء هيئة المكتب، وأمينات المراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، وعقدت اجتماعها الأخير، بمقر الحزب، بمدينة كفرالشيخ، بحضور الدكتور على أبوشوشة، الأمين المساعد بالمحافظة، وتمت مناقشة خطة الأمانة، لمساندة مرشحي الحزب، وتحقيق أعلى نسبة تصويت بالمحافظة.





وفى مركز بيلا، عقدت أمانة بندر بيلا، بقيادة كمال طمان، اجتماعا للأمانات النوعية بالبندر، وأمناء الوحدات الحزبية، وتم خلال الاجتماع، مناقشة كل مايتعلق بالفترة القادمة، حتى موعد انتخابات الإعادة، وذلك بحضور رأفت غالى أمين مساعد المركز، وباسم السمنودى أمين التنظيم،





وفى مركز دسوق، عقدت أمانة الحزب بقيادة المهندس عادل النجار، اجتماعين الأول بمقر الأمانة، والثانى بقرية سنهور المدينة، وذلك بحضور مصطفى عامر، أمين التنظيم بالمركز، ومحمود البيسي، الأمين المساعد وإسماعيل ورد، امين التدريب والتثقيف، وتامر الشناوى، أمين الشباب بمركز دسوق، وتم الاتفاق على تقديم كافة وسائل الدعم لمرشحي الحزب لاجتياز جولة الاعادة بنجاح



