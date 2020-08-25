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أخبار العالم

قوات السراج تشن حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين بـ طرابلس

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف شهود عيان- وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"- عن شن قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق الليبية، حملات دهم واعتقالات في صفوف المتظاهرين بطرابلس. 

وقال شهود العيان إن المتظاهرين أضرموا النيران في الإطارات في مناطق الدريبي وقرقارش والسراج في طرابلس. 

فيما خرج الشبان في تظاهرات ليلية بمدينة العجيلات غربي ليبيا، وذلك احتجاجا على تصريحات السراج في خطابه التلفزيوني. 

وأشار شهود العيان إلى أن قوات السراج بدأت في مطاردة المتظاهرين في شوارع طرابلس، حيث سمع أصوات إطلاق نيران. 

وكشفت حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، عن أن رئيسها فايز السراج، بصدد إجراء تعديل وزاري، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي".

واندلعت مظاهرات في العاصمة طرابلس؛ رفضا لحكومة السراج، خاصة في ظل مرور القاطنين بهذا الجزء من ليبيا بمشكلات خدمية عدة.
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