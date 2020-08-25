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أخبار العالم

العالم يقترب من تسجيل 24 مليون إصابة بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:57 ص
صدى البلد
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شريف سيد
رصدت مواقع إحصاء حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وصول عدد الإصابات إلى 23.8 مليون إصابة حول العالم، بالإضافة إلى تسجيل 816 ألف حالة وفاة. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك 172 دولة مهتمة بالمشاركة في مبادرة عالمية لضمان الوصول العادل إلى لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا.

وبحسب "يورو نيوز"، سيكون الهدف من المبادرة هو التوصل للقاح من أجل السيطرة على جائحة كورونا، من خلال إيصاله إلى جميع البلدان المشاركة.

وأضافت أنه إذا اشتركت جميع البلدان التي أبدت اهتمامًا رسميًا في النظام، فسيتمكن أكثر من 70 في المائة من سكان العالم من الحصول على لقاح من خلال خطة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "في البداية، عندما يكون هناك إمداد محدود "من اللقاحات"، من المهم توفير اللقاح لأولئك الأكثر عرضة للخطر في جميع أنحاء العالم، هذا لا يقتصر فقط على تجميع المخاطر، وهذا يعني أيضًا أن الأسعار ستظل منخفضة قدر الإمكان".
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