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فن

مرح عطية تبدأ تحضيرات برنامج الموضة مع مرح

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:04 ص
مرح عطية
مرح عطية
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سعيد فراج
تبدأ الإعلامية الشابة والفاشون بلوجر، مرح عطية، أولى تجاربها الإعلامية، حيث تجري التجهيزات لبرنامجها الجديد، الموضة مع مرح، والذي سينطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وقالت مرح عطية، إن البرنامج سيركز على تسليط الضوء على الموضة سواء الملابس والفاشون أو الأكسسوارات والمكياج والديكور و الأثاث وحتى مفروشات المنزل، كما سيتم تخصيص حلقات المقبلات على الزواج وأيضا للأطفال وحديثي الولادة.

وأضافت مرح عطية أن البرنامج سيكون دليلا شاملا لكل الأسرة المصرية ولكن سيتم التركيز على اهتمامات البنت والمرأة عموما، وحتى الأطفال سيتم تخصيص حلقات لهم لكل اهتماماتهم.
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