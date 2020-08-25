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فن

مادلين طبر تعلن شفاء شقيقها وأسرته من فيروس كورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:01 ص
مادلين طبر
مادلين طبر
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة مادلين طبر عن شفاء شقيقها "كميل رامز الطبر" الذي يعيش في الإمارات هو وأسرته من فيروس كورونا، بعد إصابته هو وزوجته وأولاده.

ووجهت الشكر للفنان الإماراتي الكبير حبيب غلوم، على دوره المتميز حينما لجأت إليه، بعد علمها بإصابة شقيقها وأسرته بهذا الفيروس.

ومن جهته، أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم- الذي حل ضيفا عبر "سكايب" على برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر، على قناة "تن" يومى الأحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساء، إنه لجأ هذا العام لتنظيم مهرجان نجم الصيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، حيث شارك في المهرجان عدد كبير من طلاب المدارس بالإمارات، وتم الاستعانة بفريق من المتخصصين في لجان التحكيم المختلفة.

وأضاف أنه كان قد انتهى من تصوير مسلسل الشهد المر الذي يعرض حاليا بالإمارات، كما انتهى من تصوير فيلم إماراتي جديد مع المخرجة نهلة الفهد . 
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