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أخبار العالم

الهند تسجل 60 ألفا و975 إصابة جديدة بكورونا المستجد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:33 ص
كورونا
كورونا
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ا ش ا
أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 3 ملايين و167 ألفا و323 حالة، وذلك عقب تسجيل 60 ألفا و975 حالة إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 58 ألفا و390 حالة، وذلك عقب تسجيل 848 حالة وفاة جديدة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 2 مليون و405 آلاف و585 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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