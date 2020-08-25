الهند تسجل 60 ألفا و975 إصابة جديدة بكورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 3 ملايين و167 ألفا و323 حالة، وذلك عقب تسجيل 60 ألفا و975 حالة إصابة جديدة.





وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 58 ألفا و390 حالة، وذلك عقب تسجيل 848 حالة وفاة جديدة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 2 مليون و405 آلاف و585 شخصا.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.