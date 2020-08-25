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محافظات

قطع المياه عن مدينة قها ظهر اليوم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:13 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن قطع المياه عن مدينة قها ظهر اليوم الثلاثاء من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء.


وقالت شركة مياه القليوبية أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال غسيل شبكات المياه بالكلور.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بأسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخرى، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديري الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي للإبلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث على مدار 24 ساعة.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية مستشفى الخانكة المركزي لدفع الأعمال والوقوف علي نسب التنفيذ رافقه خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.
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