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رئيس صيانة المجاري المائية: مصر تمتلك شبكة من الترع طولها 33500 كيلو متر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:03 ص
رئيس الإدارة المركزية
رئيس الإدارة المركزية لصيانة مجارى المالية
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ريهام فيكتور
قال المهندس سامى الشابورى، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، إن مصر تمتلك شبكة من الترع طولها 33500 كيلو متر.


وأضاف المهندس سامى الشابورى، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه منذ إنشاء شبكة الترع كان يتم تطهيرها يدويًا.


وأشار رئيس الإدارة المركزية لصيانة مجارى المالية، إلى أنه يتم إزالة الحشائش والطمي والترسبات من الترع للحفاظ على شكل الترع التصميمي، ومع التطور التكنولوجى دخلت الكراكات فى عمليات التطهير وندرة العمالة اليدوية.


وأوضح أن الكراكات تؤدى ما يقوم به حوالي 500 عامل فى اليوم، لافتًا إلى أن لها مساوئ، حيث أدت إلى استبحار الترع أكبر من التصميم بكثير.


وأكد أنه نتيجة للزيادة السكانية، أصبح هناك إلقاء للمخلفات.
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