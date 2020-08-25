رئيس صيانة المجاري المائية: مصر تمتلك شبكة من الترع طولها 33500 كيلو متر

قال المهندس سامى الشابورى، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، إن مصر تمتلك شبكة من الترع طولها 33500 كيلو متر.









وأضاف المهندس سامى الشابورى، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه منذ إنشاء شبكة الترع كان يتم تطهيرها يدويًا.









رئيس الإدارة المركزية لصيانة مجارى المالية، إلى أنه يتم إزالة الحشائش والطمي والترسبات من الترع للحفاظ على شكل الترع التصميمي ، ومع التطور التكنولوجى دخلت الكراكات فى عمليات التطهير و ندرة العمالة اليدوية. وأشارعلىالتصميمي









وأوضح أن الكراكات تؤدى ما يقوم به حوالي 500 عامل فى اليوم، لافتًا إلى أن لها مساوئ، حيث أدت إلى استبحار الترع أكبر من التصميم بكثير.







