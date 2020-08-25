بدون مكياج.. أماني كمال تتألق في إطلالة جديدة لها

نشرت الفنانة أماني كمال صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.وعلقت أماني كمال علي الصوره قائلة " صباح الخير "اقرأ أيضا :أسما شريف منير تنشر صورة جديدة لها وتفي بوعدها مع جمهورهاوتألقت أماني كمال مرتدية توب باللون الأسود، لتظهر بإطلالة صيفية تبرز جمال أنوثتها.واعتمدت أماني كمال على الظهور بتسريحة شعر بسيطة، فتركت خصلات شعرها منسدل بطريقة بسيطة أعلى الكتف.كما ظهرت بـ لوك طبيعي، ففضلت ألا تضع المكياج، واكتفت بملامحها الرقيقة بدون تكلف. View this post on Instagram Morning ❤️ A post shared by Amany Kamal - أماني كمال (@amanykamal.official) on Aug 24, 2020 at 11:46pm PDT