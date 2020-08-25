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فن

بدون مكياج.. أماني كمال تتألق في إطلالة جديدة لها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:10 ص
اماني كمال
اماني كمال
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ندى فكري
نشرت الفنانة أماني كمال صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت أماني كمال علي الصوره قائلة " صباح الخير "

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وتألقت أماني كمال مرتدية توب باللون الأسود، لتظهر بإطلالة صيفية تبرز جمال أنوثتها.

واعتمدت أماني كمال على الظهور بتسريحة شعر بسيطة، فتركت خصلات شعرها  منسدل بطريقة بسيطة أعلى الكتف.
كما ظهرت بـ لوك طبيعي، ففضلت ألا تضع المكياج، واكتفت بملامحها الرقيقة بدون تكلف.
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Morning ❤️

A post shared by Amany Kamal - أماني كمال (@amanykamal.official) on

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