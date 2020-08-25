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محافظات

حملات مكبرة لاسترداد أراضي الدولة في البحيرة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.


وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز دمنهور، المحمودية، الدلنجات، شبراخيت، كوم حمادة، حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.


وأسفرت الحملة عن إزالة 280 حالة تعد على مساحة 38835 م2 عبارة عن:  تنفيذ 152 حالة إزالة بمساحة 21877 لتعديات على حرم الرى بترعة المحمودية التابعه لمجلس قرية إفلاقة وتعد على الأراضى الزراعية بعزبة النوام سعد التابعة لمجلس قرية زاوية غزال بدمنهور.


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كما تم تنفيذ 118 قرار إزالة بمساحة 12873 م2 تعدي على أملاك هندسة الري عبارة عن 93 قرار مبانى بمساحة 5172 م2،  25 قرار زراعة بمساحة 7701 م2، وفدان و20 قيراطا بنطاق قرية الشرم وكفر الرحمانية والفار وزيزينيا على جسر ترعة المحمودية بالمحمودية.


وأسفرت أيضا عن إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 3699 مترا مربعا بقرى الوفائية وطيبة بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وبعض الكتل الخرسانية، وتنفيذ 3 قرارات إزالة لتعدي على الأرض الزراعية بمساحة 324 م عبارة عن 3 أدوار و12 متر تعد على حرم الري بناحية محلة فرنوي بشبراخيت، كما تم تنفيذ إزالة لبناء بدون ترخیص بمساحة 50 م بناحية قرية علقام بكوم حمادة عبارة عن أسوار طولیة وعرضیة.

حملات مكبرة لاسترداد أراضي الدولة في البحيرة
حملات مكبرة لاسترداد أراضي الدولة في البحيرة
حملات مكبرة لاسترداد أراضي الدولة في البحيرة
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