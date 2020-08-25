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منوعات

إقبال ملحوظ في اليوم الثاني لإعادة فتح حديقة الحيوان ..شاهد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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منار نور - عمرو سيد
شهدت حديقة حيوان الجيزة التابعة لوزارة الزراعة، إقبالا ملحوظًا من قبل الزوار في اليوم الثاني من افتتاحها بعد إغلاق دام 6 اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وطبق الزوار جميع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي.

ورصدت عدسة "صدى البلد" إقبال الزوار على حديقة الحيوان ومدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وفتحت حدائق الحيوان امس الاثنين، منها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات، تشمل "حديقة الفيوم وبني سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية"، بعد إغلاقها قرابة 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا
إقبال ملحوظ في اليوم الثاني لإعادة فتح حديقة الحيوان ..شاهد
إقبال ملحوظ في اليوم الثاني لإعادة فتح حديقة الحيوان ..شاهد
إقبال ملحوظ في اليوم الثاني لإعادة فتح حديقة الحيوان ..شاهد
إقبال ملحوظ في اليوم الثاني لإعادة فتح حديقة الحيوان ..شاهد
إقبال ملحوظ في اليوم الثاني لإعادة فتح حديقة الحيوان ..شاهد
إقبال ملحوظ في اليوم الثاني لإعادة فتح حديقة الحيوان ..شاهد
إقبال ملحوظ في اليوم الثاني لإعادة فتح حديقة الحيوان ..شاهد
إقبال ملحوظ في اليوم الثاني لإعادة فتح حديقة الحيوان ..شاهد
إقبال ملحوظ في اليوم الثاني لإعادة فتح حديقة الحيوان ..شاهد
إقبال ملحوظ في اليوم الثاني لإعادة فتح حديقة الحيوان ..شاهد
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