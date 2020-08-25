AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعاون بين جامعة أسوان ومركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية .. صور

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:38 م
جامعة اسوان
جامعة اسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تعاون مشترك من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بالتعاون بين جامعة أسوان والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة بنى سويف وجامعة الزقازيق.

وقال الدكتور أحمد غلاب بأن توقيع هذه المذكرة يأتى في إطار تنفيذ مشروع مركز التميز للمياه والتعاون المشترك بين جامعة أسوان ومركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والممول من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولى (USATD)..

اقرأ أيضًا :
تمهيدا لافتتاحها.. جامعة أسوان تعتمد لوائح كليات السياحة والفنادق وطب الفم والأسنان ..صور

وأضاف أحمد غلاب بأن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم يتضمن تبادل الخبرات فى مجالات البحث العلمى والتعليم لدعم نجاح وإستدامة مركز التميز للمياه لتعزيز الإدارة الفعالة للموارد المائية والعمل علي تنوع مصادرها.

وأكمل رئيس جامعة أسوان بأن مذكرة التفاهم تهدف أيضًا لإضفاء الطابع المؤسسى على العلاقات بين كل الأطراف والعمل على تحديد أدوار مسئوليات كل طرف فى إطار إتفاقية التعاون الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USATD).

وأشار أحمد غلاب بأن جامعة أسوان ترحب دومًا بهذا التعاون المشترك والفعال فى مجال المياه وتنوع مصادرها والعمل على تبادل الخبرات العلمية والبحثية فى مجال المياه .
تعاون بين جامعة أسوان ومركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية .. صور
تعاون بين جامعة أسوان ومركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية .. صور
تعاون بين جامعة أسوان ومركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتأهيلهم لسوق العمل.. كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة مصر تدرب طلابها بجامعة كونكورديا الكندية

لتعزيز التعاون وبحث تبادل الخبرات.. رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير بيلاروسيا

لتطوير البحوث العلمية التطبيقية.. تعاون بين جامعتى بنها وعين شمس ومركز البحوث الزراعية| صور

الزراعة: تعاون مع جامعتي عين شمس وبنها لتطوير بحوث الثروة الحيوانية والإنتاج السمكى

ترشيحاتنا

بسبب عدلي القيعي.. أحمد حسن يهاجم اللجنة الخماسية

رفضت السفر معاه فضربها بالنار .. اعترافات مثيرة لقاتل زوجته بالإسماعيلية

بعد الهزيمة أمام الزمالك.. زوجة محمود الخطيب توجه رسالة لـ جماهير الأهلي

من أجل عيون الصعايدة.. التفاصيل الكاملة لتطوير محطة سكة حديد بشتيل.. خطة شاملة لتحويل المحطة لمحور نقل حيوي خلال 3 سنوات.. محطة رئيسية بـ مساحة 31 ألف متر مربع وورشتين رئيسيتين لصيانة القطارات

بعد موافقة المفتى.. الإعدام شنقًا لمغتصبي فتاة فرشوط

على منصة الكهرباء.. 570 ألف طلب لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير .. دراسة تكشف عن فئة جديدة أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا

بمكياج هادئ.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

السجن 6 أشهر.. عقوبة سيدة أسترالية بسبب خرق إجراءات كورونا