تعاون بين جامعة أسوان ومركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية .. صور

من أجل عيون الصعايدة.. التفاصيل الكاملة لتطوير محطة سكة حديد بشتيل.. خطة شاملة لتحويل المحطة لمحور نقل حيوي خلال 3 سنوات.. محطة رئيسية بـ مساحة 31 ألف متر مربع وورشتين رئيسيتين لصيانة القطارات