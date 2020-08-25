تعاون بين جامعة أسوان ومركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية .. صور

شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تعاون مشترك من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بالتعاون بين جامعة أسوان والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة بنى سويف وجامعة الزقازيق.
وقال الدكتور أحمد غلاب بأن توقيع هذه المذكرة يأتى في إطار تنفيذ مشروع مركز التميز للمياه والتعاون المشترك بين جامعة أسوان ومركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والممول من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولى (USATD)..
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وأضاف أحمد غلاب بأن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم يتضمن تبادل الخبرات فى مجالات البحث العلمى والتعليم لدعم نجاح وإستدامة مركز التميز للمياه لتعزيز الإدارة الفعالة للموارد المائية والعمل علي تنوع مصادرها.
وأكمل رئيس جامعة أسوان بأن مذكرة التفاهم تهدف أيضًا لإضفاء الطابع المؤسسى على العلاقات بين كل الأطراف والعمل على تحديد أدوار مسئوليات كل طرف فى إطار إتفاقية التعاون الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USATD).
وأشار أحمد غلاب بأن جامعة أسوان ترحب دومًا بهذا التعاون المشترك والفعال فى مجال المياه وتنوع مصادرها والعمل على تبادل الخبرات العلمية والبحثية فى مجال المياه .
وقال الدكتور أحمد غلاب بأن توقيع هذه المذكرة يأتى في إطار تنفيذ مشروع مركز التميز للمياه والتعاون المشترك بين جامعة أسوان ومركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والممول من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولى (USATD)..
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تمهيدا لافتتاحها.. جامعة أسوان تعتمد لوائح كليات السياحة والفنادق وطب الفم والأسنان ..صور
وأضاف أحمد غلاب بأن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم يتضمن تبادل الخبرات فى مجالات البحث العلمى والتعليم لدعم نجاح وإستدامة مركز التميز للمياه لتعزيز الإدارة الفعالة للموارد المائية والعمل علي تنوع مصادرها.
وأكمل رئيس جامعة أسوان بأن مذكرة التفاهم تهدف أيضًا لإضفاء الطابع المؤسسى على العلاقات بين كل الأطراف والعمل على تحديد أدوار مسئوليات كل طرف فى إطار إتفاقية التعاون الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USATD).
وأشار أحمد غلاب بأن جامعة أسوان ترحب دومًا بهذا التعاون المشترك والفعال فى مجال المياه وتنوع مصادرها والعمل على تبادل الخبرات العلمية والبحثية فى مجال المياه .