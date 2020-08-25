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اقتصاد

غرفة صناعة الملابس الجاهزة تحذر أعضاءها من تنظيم أي معارض.. اعرف السبب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:13 م
الملابس الجاهزة
الملابس الجاهزة
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ولاء عبد الكريم
دعا الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أعضاء الغرفة إلى عدم تنظيم معارض  ملابس أو الاشتراك فيها حاليًا تحت أي مسمى؛ حتى لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها قانونًا ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تنظيم أو إقامة أي معارض حتى أول أكتوبر 2020؛ حفاظًا علي صحة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا  المستجد.

وأكد "عبد السلام"، أن الغرفة خاطبت جميع الجهات والوزارات للتأكيد على أهمية الالتزام بقرارات وقوانين الدولة، وأن الغرفة لا تنحاز لأي شركة أو مؤسسة بل تسعى إلى تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للدولة، وتوفير المنافسة العادلة لجميع الأعضاء، وتقوم بمتابعة والتأكد من عدم إقامة معارض أو أي نشاط مخالف للقانون داخل القطاع.


كانت وسائل التواصل الاجتماعي شهدت انتشارا لدعوات للاشتراك في أحد المعارض بمدينة نصر يوم الجمعة المقبل لمدة 3 أيام، وذلك مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469 والخاص بمنع إقامة المعارض حتي أول أكتوبر القادم، ومحاولة بعض الشركات استغلال أسماء بعض الوزارات أو رعايتها لتوقيع بروتوكول تعاون ليصاحبه إقامة معرض لبعض صور المعروضات والمنتجات بشكل غير قانوني.

وأشاد الدكتور محمد عبد السلام، بحرص جميع المؤسسات والوزارات المعنية على تطبيق القوانين واللوائح على الجميع من دون استثناء.
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