ألف مسكن وشيراتون.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة الخميس المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أنه نظرًا لقيامها بأعمال صيانة في محطة مياه مسطرد، بخط المياه قطر 1500 مم، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة.









وأوضح بيان الشركة أن المناطق هي: منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – أحمد عصمت ومتفرعاته – الزهراء ومتفرعاته - ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – أحمد عرابى ومتفرعاته – ش العشرين ومتفرعاته – ش جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر، وضعفها عن مناطق "الشيراتون – الكلية الحربية".









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وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 27-8-2020 وحتى الساعة الخامسة عصر نفس اليوم، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.