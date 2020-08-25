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محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بمدينة الوقف.. غدًا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:56 م
كهرباء
كهرباء
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يوسف رجب

أعلنت هندسة كهرباء الوقف، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار الكهربائي عن ٧ مناطق تابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا، غدًا الأربعاء الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠.


وأوضح بيان هندسة الوقف، بأن المناطق التى يشملها فصل التيار الكهربائي" العرب والنجاجرة- نجع مكي- الصوامع- الوطنية- نجع الجامع- عزبة علام- القلمينا ".


وأشار البيان، إلى أن فصل التيار الكهربائي يبدأ من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 8 صباحا، على أن تتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.


وأضاف بيان هندسة الوقف، بأنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال فترة الصيانة، لعمل اللازم خلال فترة فصل التيار الكهربائي.


وطالب البيان، جميع المواطنين القاطنين بالأماكن المذكورة، باتخاذ احتياجاتهم خلال فترة فصل التيار الكهربائي.

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