دعمت السوق بالكحول والمطهرات خلال أزمة كورونا.. أرباح 5 شركات أدوية بقطاع الأعمال تقترب من نصف مليار جنيه.. وممفيس تتحول من الخسارة إلى الربحية

93.6 مليون جنيه ارباح سنوية للعربية للأدوية

قصة نجاح ممفيس تجربة تستحق الدراسة

أرباح النيل للأدوية تتخطى 1200%





ساهم ارتفاع الطلب على المستحضرات الطبية، فى زيادة أرباح بعض الشركات الإنتاجية التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالى المنتهى 2020/2019 وفقا للمؤشرات المالية التى أظهرتها نتائج الأعمال.





ويستعرض "صدى البلد" أرباح 5 شركات تابعة للقابضة للأدوية التى سجلت نحو 477 مليون جنيه.





العربية للأدوية أرباحها ترتفع 117%

كشفت المؤشرات المالية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن ارتفاع أرباحها قبل الضرائب خلال العام المالي الماضي (2019 - 2020) بنسبة 117.2%.





وسجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 93.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 520.79 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 436.35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.





%50 ارتفاعا فى أرباح الإسكندرية للأدوية

أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي 2019-2020، ارتفاع أرباحها بنسبة 50.7 بالمائة على أساس سنوي.





وحققت أرباحًا بلغت 170.04 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 112.8 مليون جنيه في العام المالي السابق له.





وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 829 مليون جنيه في العام المالي السابق له.





وانشأت الشركة مجموعة خطوط إنتاج جديدة لصناعة المطهرات، لتلبية احتياجات السوق المصري، في ظل الطلب المتزايد عليها.





أرباح النيل للأدوية تتخطى 1200%

أظهرت القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاع أرباحها خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة 1201%.

وسجلت صافي ربح بلغ 87.2 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 6.7 مليون جنيه ربح خلال العام المالي السابق له.





وارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 818.3 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 638.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.





القاهرة للأدوية تربح 114 مليون جنيه

أظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، عن العام المالي الماضي (2019-2020)، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 33.6 %.





وسجلت صافي ربح بلغ 113.8 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو 2020، مقابل 85.17 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.





وارتفعت مبيعات القاهرة للأدوية خلال العام المالي الماضي لتسجل مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 957.6 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن.





ممفيس تتحول من الخسارة إلى الربحية

تحولت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي 2019-2020، للريحية حيث حققت أرباحًا بلغت 12.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق.





وتم الانتهاء من التقييم الفنى لمصانع الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من قبل استشاري متخصص، وذلك للبدء في تأهيل خطوط الإنتاج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد " GMP" بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.





وتستهدف الشركة القابضة خلال عام 2020/2021، تحقيق ايرادات 21.1 مليار جنيه بنسبة نمو 34.6% مقارنة بالمحقق فعليا في العام المالي 2018/2019.





وتخطط الشركة لتحقيق صافي ربح مليار جنيه بزيادة قدرها 186.7% عن عام 2018/2019.





يشار الى أن شركات الادوية التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال الاعمال نجحت فى توفير العديد من المستحضرات الطبية بكميات وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الصحى فى مصر فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID 19) .





وبحسب بيانات صادرة وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركات الانتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية (سيد، النيل، الإسكندرية، القاهرة، ممفيس، العربية، مصر، النصر) قامت بزيادة إنتاجها من الأدوية والكحول والمطهرات والمنظفات الخاصة خلال فترة مارس / يونيو 2020 ضمن الإجراءات الوقائية.





واستطاعت الشركات ال8 إنتاج 1.3 مليون عبوة أدوية مضادات حيوية، 14 مليون عبوة خافض حرارة، 5 ملايين عبوة فيتامين سى، 750 ألف عبوة زنك، 7.4 مليون أمبول أدوية التجلط، 150 ألف عبوة أدويـة الجهاز التنفسي، 100 ألف عبوة فيتامين (د) و260 ألف عبوة أدوية أطفال.





وعملت الشركات على زيادة إنتاج الشركات من الكحول والمطهرات لتصل إلى 750 طن كحول طبى تركيز 70% ، 1.9 مليون عبوة كحول 70% للاستخدام الشخصي (عبوة 110 مل)، 125 ألف عبوة جيل مطهر للأيدي (عبوات من 60 مللي إلى 1 لتر، و 8 أطنان مطهر جراحي و 20 طن كلور في تركيزات وعبوات مختلفة).





وتواصل شركتي الجمهورية للأدوية والمصرية لتجارة الأدوية توفير الكمامات والقفازات الواقية بكميات كبيرة والبيع بأسعار مناسبة، مع توافر أرصدة تكفى احتياجات السوق بجميع فروع البيع بالشركتين.



